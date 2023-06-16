بوتين ومحمد بن زايد.. لقاء يتوج مسار العلاقات الإماراتية الروسية

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ، شملت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الذي عقد خلال الفترة الممتدة من ١٤ إلى ١٧ يونيو الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".فقد أكد الرئيس الإماراتي نهج بلاده "الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية".

وشدد على حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع روسيا ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن بوتين شكر رئيس الإمارات على المساهمة "في حل عدد من القضايا الإنسانية" في إطار الأزمة الأوكرانية، وضمنها تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوتين بحسب الوكالة، إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتفيد البلدين، مضيفًا أن "الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير، الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كلا من روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة".وأكد بوتين أنه سيناقش كذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الإماراتي "الوضع في المنطقة".

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن بوتين ومحمد بن زايد تفقدا جناح الإمارات في منتدى بطرسبرغ، حيث تشارك بوصفها الضيف الرئيسي للمنتدى.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت الوكالة عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القول أن علاقات روسيا مع الإمارات "بناءة وتتسم بالثقة بين زعيمي" البلدين.

وقال أوشاكوف في إطار منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، إن زعيمي البلدين "طورا علاقة ثقة بناءة"، مشيرًا إلى أن آخر مرة التقى فيها القادة في بطرسبرغ كانت في خريف عام ٢٠٢٢، ولديهما اتصالات شخصية "في كثير من الأحيان".