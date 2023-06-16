الدكتور شديد.. من الفلسفة إلى قلوب البسطاء

محمد فرحات عمر والذى اشتهر داخل الأدوار الفنية بالدكتور شديد، وأحد أهم علامات الضحك والكوميديا الفنية المصرية، وقدم أعمالاً سينمائية ومسرحية مع كبار نجوم الكوميديا فى عصرها الذهبى، شخصية لا يعلم عنها الكثير منا تفاصيل أو معلومات، خارج سياق أدواره التى قدمها من خلال السينما والمسرح والتليفزيون، رغم ثراء البعد الإنسانى والعلمى لديه، والذى يحمل العديد من المفاجآت حول صاحب الطلة البسيطة، وما يخفيه الجانب الآخر من كواليس حياته وتفاصيلها.

ولد فى حى العباسية عام ١٩٣١، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، ولم يتوقف عن العلم إلى هذا الحد، بل حصل على ماجستير ودكتوراه فى الفلسفة، وانضم إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى أن تحولت البوصلة والتحق بفرقة "ساعة لقلبك" وقدم من خلالها شخصية الدكتور شديد، والتى ظهر من خلالها بتفاصيل بسيطة وكلمات محدودة ولكن حفر من خلالها مكان داخل قلوب الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً آنذاك وبعبارات بسيطة أصبحت أشهر لزمات فنية لتلك الفترة وهى "وماله يا أخويا"، "يارب يا أخويا يارب"، وظلت طلت الدكتور شديد على الشاشة تمثل ضمانة للضحك من تعبيرات الوجه إلى نبرة الصوت وكلمات تخرج الضحكات من ثنايا الروح.

ألف كتاباً عن المسرح وفنونه، وعمل بلجنة النشر فى هيئة الكتاب، إلى جانب انضمامه إلى الإذاعة البريطانية والعمل بها لمدة ثمانى سنوات.

تقول أمنية نجلته فى إحد اللقاءات أن والدها كان طوال الوقت يهتم بالعلم أولاً، والاهتمام الأول هو البحث العلمى، وحصل على الدكتوراه من إنجلترا، وكان من رواد صالون العقاد الثقافى، وكان طوال الوقت يحثها على القراءة والثقافة والعلم.

وتابعت أنه فى الحياة كان شخصية جادة جداً، وبداية اهتمامه بالفن بدأت من مسرح الجامعة، ثم الالتحاق بفرقة "ساعة لقلبك"، وأن اقرب من له بالوسط الفنان فؤاد المهندس، وفى نهاية مشواره كان اهتمامه الأول بالجلوس مع الأحفاد وفضل الجلوس والراحة والاستمتاع بأجواء الأسرة، خاصة وأنها الابنة الوحيدة له .

شارك الدكتور شديد عمالقة الفن المصرى وبالتحديد الكوميديا من خلال مشوار فنى حافل، فقدم مع نجوم الكوميديا أمثال إسماعيل يس، وفؤاد المهندس، خيرية أحمد، عبدالمنعم مدبولى، حسن فايق، عبدالمنعم إبراهيم، رياض القبصجى، عبدالفتاح القصرى، زينات صدقى، وغيرهم الكثير.

قدم الدكتور شديد مشوار فني حافل بالكثير من الأعمال أبرزها فيلم "3 لصوص" ، "حكاية العمر كله" ، "المجانين في نعيم" ، "عروس النيل" ، "فطومة" ، "الأزواج والصيف" ، "النصاب" ، "بنات بحرى" ، "حياة وأمل" ، "اسماعيل يس في السجن" ، "زوج للإيجار".