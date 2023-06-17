حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 17 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 حيث من المتوقع أن يكون هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت خبراء الأرصاد الجوية في بيان أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما حذرت الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة إذ يؤدي ذلك للشعور بارتفاع درجات الحرارة.