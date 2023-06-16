إحباط تهريب مخدرات وبدل وملابس عسكرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المخدرات والبدل والملابس العسكرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٥ بحظر تداول الملابس العسكرية والمموهة

كانت المحاولتان في الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة حيث تم ضبط ٨٠٠ جرام من نبات الماريجوانا المخدر داخل ٣ اكياس شفافة و ٥٨٠ جرام من جوهر الحشيش المخدر في عبوات صغيرة داخل كيس بلاستيك شفاف و٢٠٠ جرام من بودرة الكوكايين المخدر داخل كيس شفاف بحوزة راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من برشلونة أخفاها داخل صندوق معد بإحكام في قاع سحري أسفل إحدي حقائبه ، قام بالضبط أحمد محمد عبد الواحد ومصطفي حسن عبد العزيز وأيمن عصام وندا سيد مأمورى الجمرك وأميرة طلبة فتحي وحازم محمد علي مديرى الحركة

كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته عدد من البدل العسكرية وتم تسليم الراكب والمضبوطات للجهات المعنية ، وتم الضبط بواسطة كل من حسن محمد ابو زهرة مأمور اللجنة الجمركية وعماد صلاح سالم وإبراهيم كمال مأمورى الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم بمشاركة كل من عبد القوي عزوز مأمور اللجنة وأميرة طلبة مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي تحرير محضر ضبط جمركي رقمى ١٥٥ و١٥٦ لسنة ٢٠٢٣ .

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.