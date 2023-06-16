باريس سان جيرمان يعرض مبابي للبيع بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان لن ينوي التفريط في خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي بشكل مجاني.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2025، ما يعني أنه في حالة عدم تجديد عقده لمدة إضافية قبل الموسم المقبل، يحق له التوقيع بشكل مجاني لأي ناد آخر في العام المقبل.

كانت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، أكدت أن مبابي أبلغ البي إس جي برغبته في عدم تجديد عقده لمواسم جديدة، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة «ذا أثلتيك» الأمريكية، فإن باريس سان جيرمان يصر على عدم السماح لقائد الفريق مبابي بالمغادرة مجانًا خلال عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن فإن إدارة القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس النادي الباريسي، يخططون لبيع مبابي هذا الصيف، في حالة عدم تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

لذا يعرض باريس سان جيرمان، لاعبه مبابي للبيع في حالة عدم تجديده عقده مع النادي، حيث يرغب في الاستفادة المالية الكبيرة من بيعه.

ومازال اسم كيليان مبابي مرتبطًا بالانضمام إلى ريال مدريد في كل فترة انتقالات صيفية، حيث حاول النادي الملكي ضمه مرارًا وتكرارًا، آخرها في بداية الموسم الماضي ولكن النجم الفرنسي جدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين.