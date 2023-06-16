خلال مشاركتها بالحوار الوطنى.. نقيب التمريض تستعرض خطة النهوض بالمهنة

استعرضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ، خطة النهوض بمهنة التمريض، خلال مشاركتها فى فعاليات الحوار الوطنى، بحضور النقابات الطبية والمهنية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، خلال كلمتها على ضرورة تحسين أحوال التمريض والتى تتضمن الاحوال المالية وتحسين بيئة العمل من توفير سكن مناسب لأفراد هيئة تمريض وتوفير زي مناسب وتوحيد الهوية البصرية، والتدريب الالزامي لجميع فئات التمريض على مستوى الجمهورية بما فيهم القطاع الخاص والجامعات والقطاع الحكومي.

وأشادت بالنظام المتبع في هيئة الرعاية الصحية، مطالبة بتطبيق كافة مزايا التمريض فى منشأت هيئة الرعاية الصحية، على كافة التمريض بالجمهورية، والذى لن يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر، وتطوير التعليم الفني للتمريض إسوة بمعاهد اارعاية الصحية، وتوحيد الهوية البصرية وتوفير زي رسمي وفقًا للكود المصري لزى التمريض فى المستشفى.



وطالبت الدكتورة كوثر محمود، بزيادة الحوافز والمرتبات إسوة بتمريض هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المتابعة والدعم النفسي والمعنوي، لافته إلى أن هناك هجرة فى أطقم التمريض مثل الأطباء، ونحتاج إلى المحافظة على القوة التمريضية من خلال حزمة من المزايا.



كما أكدت ضرورة حماية الفريق الصحي وتامينه أثناء تأديه عمله من خلال الخروج بقانون المسئولية الطبية، مطالبة أن يكون هناك جلسة اخرى لمناقشة أحوال افراد هيئة التمريض بالتفصيل.