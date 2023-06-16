برلماني أوكراني: مستعدون للسلام عندما ترحل موسكو من أراضينا.. فيديو

أكد أوليكسي غونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، رفض بلاده لفكرة وقف إطلاق النار بدون تحرير الأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن كييف مستعدة للسلام في حال تركت موسكو الأراضي الأوكرانية وغادرت البلاد.

وقال البرلماني الأوكراني، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن كييف منفحتة نحو جميع المبادرات، ومن بينها مبادرة الوفد الإفريقي لوقف العداء من قبل موسكو.

وأضاف ، أن كييف لا تريد الحرب بل إرساء السلام، ولهذا ترحب بالمبادرات التي تتحدث عن إنهاء التدخل الروسي بالأراضي الأوكرانية.

وأوضح عضو البرلمان الأوكراني، أن بلاده لديها مرونة كبيرة في التعامل مع المبادرات على عكس الجانب الآخر في روسيا.

وذكر أن التسوية لن تتم إلا في حال تركت روسيا الأراضي في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب على أراضي بلاده.