ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني أوكراني: مستعدون للسلام عندما ترحل موسكو من أراضينا.. فيديو

حرب روسيا
حرب روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أوليكسي غونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، رفض بلاده لفكرة وقف إطلاق النار بدون تحرير الأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن كييف مستعدة للسلام في حال تركت موسكو الأراضي الأوكرانية وغادرت البلاد.

وقال البرلماني الأوكراني، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن كييف منفحتة نحو جميع المبادرات، ومن بينها مبادرة الوفد الإفريقي لوقف العداء من قبل موسكو.

وأضاف ، أن كييف لا تريد الحرب بل إرساء السلام، ولهذا ترحب بالمبادرات التي تتحدث عن إنهاء التدخل الروسي بالأراضي الأوكرانية.

وأوضح عضو البرلمان الأوكراني، أن بلاده لديها مرونة كبيرة في التعامل مع المبادرات على عكس الجانب الآخر في روسيا.

وذكر أن التسوية لن تتم إلا في حال تركت روسيا الأراضي في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب على أراضي بلاده.

إرساء السلام الأراضي الأوكرانية البرلمان الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير