وزارة البترول و"بي. بي" يتطلعان لتعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقي

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم ( بي. بي ) البريطانية وكل من أنجا إيزابيل نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بالشركة ووليام لين نائب الرئيس التنفيذي للشركات وحلول قطاع الأعمال بالشركة، وذلك علي هامش فعاليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الاخضر في العاصمة لندن.

حضر اللقاء المهندس نادر زكي الرئيس الاقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقد ثمّن الملا ووفد الشركة العلاقات الاستراتيجية والشراكة المزدهرة التي تمتد منذ عقود طويلة ، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لتعزيز أواصر التعاون خاصةً في مجال تنفيذ عمليات خفض الانبعاثات، والتحول الطاقي، بالإضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر.

و اكد الملا أن قطاع البترول والغاز في مصر يسير بخطى ثابتة وفق خارطة طريق واضحة نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة محليًا وكذلك المساهمة في توفير إمدادات الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الاستدامة.

كما أشاد الملا بحرص شركة بي.بي المستمر علي دعم عملية بناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن استراتيجية تطوير وتحديث القطاع وبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بنسختيه الأولى والثانية، والذي ساهمت الشركة فيه بتقديم التدريب النظري والعملي داخل وخارج البلاد للمشاركين المتميزين بالبرنامج.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة بى بى التزام الشركة بخططها للحفر وتنمية الآبار في مصر مؤكدين حرص الشركة علي دعم جهود قطاع البترول المصري في مجال خفض الانبعاثات، وأشادوا بدور مصر الإقليمي والدولي المتنامي في مجال الغاز الطبيعي، لافتين أيضا الي مقومات مصر لتصبح مركز إقليمي للهيدروجين.

“الملا ” يلتقي متدربي قطاع البترول في مانشستر ضمن برنامج القيادات الشابة*



يُشار الي أن المهندس طارق الملا قد حرص على عقد لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع مجموعة من المشاركين في النسخة الثانية من البرنامج، المتواجدين حاليًا في مدينة مانشستر البريطانية ضمن برنامج التدريب المقدم من شركة بي.بي في إطار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، حيث أكد على أهمية البرنامج في صقل المهارات وتبادل الخبرات فضلًا عن التعرف على أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها الشركاء الدوليين الاستراتيجيين للقطاع، وأشار إلى تطلعه للقاء المتدربين عقب انتهاء البرنامج.