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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. برايتون يتعاقد مع محمود داوود من بوروسيا دورتموند

محمود داوود
محمود داوود
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أعلن نادي برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع محمود داوود لمدة 4 سنوات، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وانتهى عقد الألماني محمود داوود مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم المنقضي 2022-2023، لينتقل إلى برايتون في صفقة انتقال حر.

نشر نادي برايتون بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع داوود بعقد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، ولكن لم يعلن النادي قيمة الصفقة والراتب الذي يحصل عليه لاعب خط الوسط ذو الأصول السورية.

وبات محمود داوود، ثالث صفقات برايتون في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تعاقده مع جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق، والبرازيلي جواو بيدرو.

ولعب صاحب الـ27 عامًا مع بوروسيا دورتموند 141 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 17 آخرين في جميع المسابقات.

انضم محمود داوود ليشارك مع برايتون في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

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