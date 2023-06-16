صحة الدقهلية: غلق 46 منشأة مخالفة خلال مايو

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات صحية خلال مايو الماضي بالمرور على 605 منشآت طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 13 شكوى، أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصة، وتفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين، فيما جرى إعادة فتح 17 منشأة أخرى.

أشاد وكيل الوزارة - في بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة - بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، موجهًا باستمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال مايو الماضي، منها المرور على نحو 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزًا طبيًا، وغيرها من المنشآت الصحية.