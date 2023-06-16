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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكى: الناتو لن يتورط فى الصراع الروسى الأوكرانى

لويد أوستن
لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) لن يتورط فى الصراع الروسى الأوكرانى، وإنما سيعزز الدفاع وقدرته على الردع وسيدافع عن كل شبر من أراضيه.

وقال الوزيرالأمريكى خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الناتو فى بروكسل اليوم الجمعة بحضور وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الحلف إن الناتو يواجه تحديات تاريخية، إلا أنه يقابلها بثقة ووحدة، مشيرا إلى أن الحلف يعمق تعاونه مع الشركاء فى منطقة المحيط الهادئ الهندى، خاصة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية الحرجة والفضاء السيبرانى.

وأضاف أن عمل الناتو مع الشركاء فى منطقة المحيط الهادئ الهندى هو أمر حيوى لحماية القواعد والحقوق والأعراف التى تجعل الجميع أكثر أمانا.

ولفت إلى أن الناتو يواصل المضى قدما لتطبيق الردع النووى، معربا عن فخره بكل التقدم الذى أحرزه الحلف منذ أن اجتمع مسئولوه آخر مرة.

وفيما يتعلق بعضوية السويد فى الناتو، أوضح أوستن أن السويد دولة ديمقراطية قوية ولها قدرة عسكرية كبيرة وأن إدراكها بالأنشطة فى الجو والبحر حول شمال أوروبا سيعزز قدرات الحلف العسكرى.

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