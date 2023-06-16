الرئيس الفرنسى بعد لقائه بإيلون ماسك: "لنعمل معًا"

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، حرصه على العمل والتعاون مع رئيس شركتى "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك.

وكتب الرئيس الفرنسى - على حسابه الشخصى بموقع التديونات "تويتر" -: "لنعمل معًا"، كما كتب تغريدته مع هاشتاج #ChooseFrance وصورة له وهو يصافح إيلون ماسك، وذلك بعد اجتماع عُقد فى قصر الاليزيه، بحثا خلاله الاستثمارات المستقبلية لرجل الأعمال الأمريكى الشهير فى فرنسا، بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعى والسيارات الكهربائية.

ووصل ماسك إلى باريس حيث يشارك حاليًا فى جلسة حوار أمام آلاف الأشخاص من عشاق التكنولوجيا، على هامش معرض "فيفا تكنولوجي" (VivaTech) للتكونولوجيا الحديثة، وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية المهمة ويقام سنويًا ليجمع كل الجهات الفاعلة فى مجال التكنولوجيا فى فرنسا والشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

وخلال افتتاح المعرض الأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسى إنه سيتحدث مع ماسك أيضًا عن السيارات والبطاريات وهذا القطاع المهم لفرنسا.

والتقى ماكرون، إيلون ماسك، مرتين فى الأشهر الأخيرة، ويأمل فى إقناعه بإنشاء مصنع فى فرنسا لبطاريات "تسلا"، شركته الرائدة فى مجال السيارات الكهربائية.

فخلال قمة "اختر فرنسا" الاستثمارية فى منتصف مايو الماضى فى قصر فرساي، وعد الملياردير الأمريكى أن تقوم "تسلا" باستثمارات كبيرة فى فرنسا.

وكان ماكرون افتتح الأربعاء معرض "فيفا تكنولوجي" وقام بجولة بأروقة المعرض والتقى بالعديد من ممثلى الشركات الناشئة المشاركة، وتطرق فى حديثه إلى القضايا والتحديات التى تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار فى فرنسا، ولاسيما من خلال الإشارة إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، ثم أعلن عن خطته الطموحة لدعم الشركات الناشئة فى مجال الابتكار والذكاء الرقمى والاصطناعي.