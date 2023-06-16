حقيقة وفاة أطفال بسبب تناول الأيس كريم في سوهاج

أكد مصدر أمني في محافظة سوهاج عدم وجود أية شبهة جنائية في وفاة أطفال مركز المنشاة الثلاثة حسبما أفاد التقرير الطبي الصادر من الطب الشرعي ومن مستشفي سوهاج الجامعي .

وكانت بداية الواقعة عند استقبال مستشفي سوهاج الجامعي لثلاثة أطفال هم :-الطفلة “ريم ح أ ” 8 سنوات والطفلة “بسمة ح أ ” 7 سنوات والطفل "أمين ح أ سن 6" شقيق الأولي " – ويقيمون دائرة مركز المنشاة مصابين " حالة إعياء " - وتوفوا أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وفي التحقيقات افادت والدتهم بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه وقيام أنجالها بالإصراف في تناول ممنوعات الطعام [ حلوي – آيس كريم ] وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم [ سكر ] شعروا بحالة أعياء فقامت بنقلهم للمستشفي إلا أنهم توفوا عقب ذلك.

الأطفال الثلاثة