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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حقيقة وفاة أطفال بسبب تناول الأيس كريم في سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أكد مصدر أمني في محافظة سوهاج عدم وجود أية شبهة جنائية في وفاة أطفال مركز المنشاة الثلاثة حسبما أفاد التقرير الطبي الصادر من الطب الشرعي ومن مستشفي سوهاج الجامعي .
وكانت بداية الواقعة عند استقبال مستشفي سوهاج الجامعي لثلاثة أطفال هم :-الطفلة “ريم ح أ ” 8 سنوات والطفلة “بسمة ح أ ” 7 سنوات والطفل "أمين ح أ سن 6" شقيق الأولي " – ويقيمون دائرة مركز المنشاة مصابين " حالة إعياء " - وتوفوا أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وفي التحقيقات افادت والدتهم بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه وقيام أنجالها بالإصراف في تناول ممنوعات الطعام [ حلوي – آيس كريم ] وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم [ سكر ] شعروا بحالة أعياء فقامت بنقلهم للمستشفي إلا أنهم توفوا عقب ذلك.

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