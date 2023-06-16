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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة.. غلق جزئي بشارع الملك فيصل صباح غد دون تعطيل الحركة المرورية

غلق جزئي بشارع الملك
غلق جزئي بشارع الملك فيصل
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اعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (۱۱) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء ) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديداً بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين.
لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية . - وذلك لمدة يوم واحد فقط) إبتداءً من الساعة ١٢صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٧ وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الحي المختص بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية - الحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

محافظة الجيزة شارع المطبعة غلق جزئي بشارع الملك فيصل مرور الجيزة