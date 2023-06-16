بالصور.. تفاصيل تفقد السيسي لأعمال تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

واطلع الرئيس السيسي على سير العمل بتلك الطرق والمحاور، كما التقط الصور التذكارية مع العمال.



في سياق آخر وجه الرئيس السيسى مؤخرا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأى العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

ووجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين فى موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة فى رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

