"سطلانة" ليست الأخيرة.. "أغانى اقتحمت المدرجات وسكنت حناجر الجماهير"

تعد أغنية سطلانة هى الترند الأبرز خلال الساعات الأخيرة، رغم أن الأغنية لفيلم "بعد الشر" الذى تم عرضه منذ أسابيع، إلا أن احتفال لاعبى الأهلى بفوزهم بدورى أبطال أفريقيا على أنغام أغنية "سطلانة"، كان له مفعول السحر فى انتشار الأغنية بشكل كبير ليس داخل مصر فقط، وإنما فى أرجاء الوطن العربى، وهو ما يعكس علاقة الفن بالرياضة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز الأغانى التى تفاعل معها الجمهور وأصبحت مادة فى التشجيع..

سطلانه " احتفال طاهر محمد طاهر"

عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى المصرى بطل القارة وزعيمها، مع نظيرة الوداد المغربى، وبدأ لاعبى الأهلى بالإحتفال لتحقيقهم البطولة الغالية، ولم يكن يتوقع أن إحتفال اللاعبين وتحديدًا لاعب الأهلى طاهر محمد طاهر على أنغام أغنية سطلانه، سيعبر بها خارج حدود الوطن العربى، وتصبح الأغنية تريند بين رواد السوشيال ميديا، بل ويرقص على أنغامها الجميع رقصة طاهر، لتؤكد الأغنية العلاقة الوثيقة بين الفن والرياضة على مدار التاريخ.

أغنية سطلانة غناء عبدالباسط حموده ومحمود الليثى وحسن الخلعى وحمدى بتشان، كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور، هندسة صوتية هانى محروس.

فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومى فؤاد، هالة فاخر، سليمان عيد والإخراج أحمد عبد الوهاب.



والله وعملوها الرجالة “حمادة هلال”

حققت أغنية حمادة هلال صدى كبيرًا من خلال لقاءات المحافل الدولية لمنتخب مصر، ورددها الجمهور عقب كل انتصارات للمنتخب الوطني المصري، واعتاد المطرب حمادة هلال يشارك بها افراح وانتصارات المنتخب الوطني والنادى الأهلى عقب أى تتويج بأى بطولة.

"يا حبيبتى يا مصر" شادية تسكن الوجدان

كانت شريكًا أساسيًا فى الفرح ببطولات المنتخب الوطني المصرى بالثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠، بل ووصل الأمر أن الأغنية كان يتم إذاعتها داخل الإستاد قبل لقاءات المنتخب فى بطولة عام ٢٠٠٦ التى نظمتها مصر على أرضها.

وعلقت بوجدان ومشاعر الجمهور وأصبحت الشريك الوطنى لكل إنتصارات المنتخب المصرى.

"أم الدنيا" حماقى

بعد نجاحات المنتخب الوطنى فى المحافل الإفريقية، والفوز بالبطولات القارية ورفع رأس كل مصرى، فاجئ المطرب محمد حماقى الجميع بأغنية أحدثت زلزالًا فى المدرجات فور ظهورها، وتألق حماقى بأغنية "أم الدنيا"، والتى ساهمت بشكل كبير فى إلهاب حماس اللاعبين والجماهير فى المدرجات، وكانت من أبرز مظاهر الإبداع بالأغنية هو ذكر أسماء رموز الفن والرياضة والأدب والثقافة المصريين، وكان من ضمنهم حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب آنذاك.

"بحلم بيك أنا بحلم بيك"

اعتاد جمهور الأهلى قبل أى لقاء هام، وبالأخص مع نادى الزمالك أن يردد جمهور الأهلى أنغام أغنية الراحل عبد الحليم حافظ "بحلم بيك" ولكن بطريقة جمهور الأهلى الخاصة، حيث يردد "بحلم بيك أنا بحلم بيك ويوم...... مستنيك" ويذكر اليوم إما بإسم يوم الأسبوع المحدد له اللقاء، أو بإسم البطولة التى سيلاقى خصمه فيها، مثلما فعل قبل لقاء السوبر المصرى مع نادى الزمالك وردد الأغنية وبالفعل حقق السوبر وفاز بهدفين دودن رد.