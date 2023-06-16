انطلاق رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات برعاية "السياحة"

انطلق، صباح اليوم الجمعة، رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات "Free Roller Skate" في نسخته الثانية، ويقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة بورسعيد، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، في أكبر مضمار مفتوح للتسابق في الشرق الأوسط، بطول ٤ كم تقريبا، وبمشاركة حوالي 3 آلاف متسابق.

من جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في ضوء استعداداتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي هذا العام وخطط الترويج للمقومات السياحية والأثرية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمحافظة بورسعيد التي تسعى الهيئة من خلالها إلى إضافة المزيد من التنوع والثراء للمنتج السياحي بمحافظة بورسعيد بما يساهم في جذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي تلبي رغبات وأذواق السائحين والتي من بينها منتج "السياحة الرياضية" الذي يحظى باهتمام كبير ولاسيما بين الشباب.

وأشارت إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى من رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات والتي تم إطلاقها العام الماضي وما لقيته من اهتمام إعلامي على المستويين المحلي والدولي، لافتة إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

وأوضحت نجلاء عبد الكريم مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ببورسعيد أن أعضاء المكتب قاموا بتقديم الهدايا التذكارية للمتسابقين والمواد الدعائية السياحية على السادة المشاركين في الحدث والحضو.

لفتت إلى الدور الذي يقوم به مكتب الهيئة للترويج وإلقاء الضوء على المنتجات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد من خلال تنظيم الرحلات والندوات التوعية وتنظيم ورعاية الفعاليات والأحداث السياحية التي تقُام بمحافظة بورسعيد والتي من بينها رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات ومهرجان مراقبة الطيور في نسخته الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لمحبي رياضة التزلج بالعجلات من جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد منتج السياحة الرياضية أحد المنتجات السياحية الهامة على مستوى العالم والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين ولاسميا الشباب.