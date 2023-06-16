أول تعليق لسماح بعد عقد قرانها من جديد لـ"حلمي بكر "

عقد الموسيقار حلمي بكر قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعد انفصال دام أكثر من أربع سنوات، وأنجب منها ابنته ريهام عام 2016.

وحضر عقد القران الذي تم في منزل حلمي بكر بالمهندسين عدد محدود من الأقارب منهم اسرة سماح القرشي زوجته وابنته، وحضر المخرج محمد الصباح وبليغ حمدي قريب زوجته والموزع الموسيقي الدكتور ديفيد واقتصر هؤلاء على الحضور فقط

حيث اكدت سماح القرشي زوجة حلمي بكر لـ"البوابة نيوز" أن حلمي بكر هو من طلب العودة بعد موقفي معه في أزمته الصحية الأخيرة وانا وافقت على الفور لكي تتربي بنتنا بيننا نحن الاثنين، بالإضافة انني أرحب بهذه العودة من اجل " رهام " .

ويذكر ان الملحن حلمي بكر الذي يبلغ من العمر 85 عاما عقد قرانه بعد صلاة الجمعة اليوم في منزلة بالمهندسين على زوجته السابقة التي تبلغ من العمر 40 عاما سماح القرشي والتي انجبت منه الطفلة رهام والتي تبلغ من العمر 7 سنوات

حلمي بكر

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