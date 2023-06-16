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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إحباط تهريب هواتف محمولة بجمارك مطار الغردقة

رجال جمارك مطار الغردقة
رجال جمارك مطار الغردقة
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تمكن رجال جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الاداره من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان اشتبه محمود صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أوزبكستانى الجنسيه أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجة عبدالشافى تحت إشراف محمد صبحى تلاحظ وجود كثافات متماثلة .
وبالعرض على مهند سامى المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف عمر حسانى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠ علب آيفون فارغة ونظرا لارتباك الراكب كلف جابر موسى عمر حسانى وصلاح الدين أحمد بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ١٠ هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأة داخل ملابسه .

وتولى أعمال الجرد والتحريز محمود صبرى وصلاح الدين أحمد بحضور محمد طعية بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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