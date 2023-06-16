ذكرى ثورة «30 يونيو».. اتصالات النواب: 10 سنوات بناء وكرامة وآن الاوان لجني الثمار

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أنه بعد مرور 10 سنوات علي قيام ثورة 30 يونيو2013 وضح للقاضي والداني ماكان من خراب ودمار ،وماتحقق من إنجازات تصل إلي حد الإعجاز في مختلف مناحي الحياة في مصر ، حمل مسئوليتها قائد عظيم حمل روحه علي كفه لإنقاذ وطنه.

أضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، أن نهضة حقيقية وقيمة اقتصادية كبرى ، تم اضافتها إلى الاقتصاد الوطني من خلال بنية تحتية ، وشبكة طرق بالآلاف من الكيلو مترات وضعت مصر على خارطة التنمية ، بالاضافه الى عاصمة إدارية أنشئت من العدم والآن تصل قيمتها السوقية إلى 800 مليار دولار ، إلى جانب مظلة حماية اجتماعية ترعاها الدولة لغير القادرين محدودي الدخل ، كذلك بناء 40 مدينة جديدة تم اضافتها للمحافظات المختلفة شكلوا شريان حياة جديد للمصريين.

وشدد بدوى على أن مشروع حياة كريمة ، أعظم مشروع في التاريخ غير وجه الحياة في مصر ، كذلك خطط الدولة لاستزراع 2 نصف مليون فدان بالدلتا الجديدة وغيرهم كثير ، هم عنوان لـ 10 سنوات من البناء والكرامة ، بني فيها المصريون وطنهم ، وآن الاوان لجني الثمار بإعلان الجمهوريه الجديدة الحديثة المتطورة لتكون مصر كما كانت درة الشرق.

وأوضح رئيس لجنة اتصالات النواب أن جهود الدولة في التحول الرقمي في كل مناحي الحياه ، وعلي رأسها الجهاز الإداري تسير بوتيرة كبيرة جدا بفضل الخطط الاستراتيجيه التي تقوم بها وزارة الاتصالات وأذرعها المختلفة التي اعتمدها الرئيس السيسي لتنير للمصريين طريق المستقبل وتكون دليل المصريين للجمهورية الجديدة ، بأفضل نظم الاتصالات التكنولوجيا الحديثة .