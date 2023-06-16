ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات مساء اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زاد سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمقدار 10جنيهات داخل السوق المحلي .
وسجل سعر عيار 21 الاكثر تداولا حوالي 2275 جنيه للبيع و 2295 جنيه للشراء ، بينما وصل سعر عيار 24 لنحو 2600 جنيه للبيع و 2623 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيه للبيع و 1967 جنيه للشراء و عيار 14 لحوالي 1517 جنيه للبيع و 1530 جنيه للشراء .
سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.6مليون جنيه للبيع و 2.622مليون جنيه للشراء ، واوقية الذهب 80.9 الف جنيه للبيع و 81.6 الف جنيه للشراء .
وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18.2 الف جنيه للبيع و 18.3الف جنيه للشراء .
 

سعر عيار21 سعر عيار 24 سعر عيار18 سعر عيار 14 سعر الذهب ايوم