زاد سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمقدار 10جنيهات داخل السوق المحلي .
وسجل سعر عيار 21 الاكثر تداولا حوالي 2275 جنيه للبيع و 2295 جنيه للشراء ، بينما وصل سعر عيار 24 لنحو 2600 جنيه للبيع و 2623 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيه للبيع و 1967 جنيه للشراء و عيار 14 لحوالي 1517 جنيه للبيع و 1530 جنيه للشراء .
سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.6مليون جنيه للبيع و 2.622مليون جنيه للشراء ، واوقية الذهب 80.9 الف جنيه للبيع و 81.6 الف جنيه للشراء .
وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18.2 الف جنيه للبيع و 18.3الف جنيه للشراء .
اقتصاد
الذهب يرتفع 10 جنيهات مساء اليوم الجمعة 16 يونيو 2023
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زاد سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمقدار 10جنيهات داخل السوق المحلي .
زاد سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمقدار 10جنيهات داخل السوق المحلي .