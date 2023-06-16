غدًا.. طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي يواجهون مادة الأحياء

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية غدًا السبت الموافق 17 يونيو امتحان مادة الأحياء وذلك لمدة ثلاث ساعات حيث يبدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات موادهم حتى تاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو وبعدها يتم توقف الامتحانات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك ويستأنف امتحاناتهم يوم الأثنين الموافق 3 يوليو.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.