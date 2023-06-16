إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية بالبحر الأحمر وصرف الأدوية مجانا

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية لخدمة قرى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا، وهذه القافلة نظمتها وحدة الدعم المتقدم والإغاثة الإنسانية بمكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر بالتعاون مع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وإدارة المسئولية المجتمعية بشركة بتروبكر للبترول.



وأشاد الجميع بالقافلة، ووجهوا الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لهذه الجهود الطيبة التي تترك أثرًا إيجابيًّا في نفوس المواطنين؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، مشيرا إلى أن قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى محافظة البحر الأحمر ليست الأولى؛ فقد سبقتها قوافل طبية عديدة، لافتًا إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1000 مواطنٍ من أهالي القرى التابعة لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الطبية أن القافلة تضم نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة في المجالات الطبية المختلفة تشمل: «الباطنة - طب وجراحة العيون - الأنف والأذن والحنجرة - الجراحة العامة - الأطفال - النساء والتوليد - العظام - والمخ والأعصاب » إضافة إلى تخصصات طبية أخرى، إضافة إلى مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي: الصيدلة، والزراعة؛ للإشراف على صرف الدواء بالمجان للحالات المرضية التي يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وتقديم الدعم الفني للمزارعين في قرى محافظة البحر الأحمر، بجانب تنظيم ندوات توعوية لأهالي محافظة البحر الأحمر في جميع المجالات، مؤكدًا حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على تقديم الدعم اللازم للمجتمع جنبًا إلى جنب مع جهوده في العملية التعليمية؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.