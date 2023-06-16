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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

العراق: الإطاحة بإرهابيين أحدهما المسئول الطبي للولاية بكركوك

عنصرين من داعش الإرهابي
عنصرين من داعش الإرهابي
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن توقيف عنصرين خطرين ينتميان لتنظيم داعش الإرهاربي، شغلا مناصب حساسة في هيكل قيادة التنظيم الإرهابي، أحدهما تولى مسئولية الملف الطبي، وذلك ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، التي تهدف إلى ملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الإرهابية والقصاص منهم.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فقد تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية من الاطاحة بعنصرين إرهابيين في محافظة كركوك أحدهما قيادي ومسئول ما يسمى "طبابة الولاية" والآخر قيادي بارز وشقيق ما يسمى "وزير الحرب" لدى عصابات داعش الارهابية، والصادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب.

وأضاف البيان، أن العملية جرى تنفيذها استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك وبالتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية.

عنصرين خطرين من داعش الإرهابي
السلطات الأمنية العراقية داعش الإرهاربي مناصب حساسة