حبس 3 عاطلين لحيازتهم 126 طربة حشيش بالبحيرة

قرر المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة سكرتارية محمد الشرقاوي حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطهم بحوزتهم 126 طربة للمخدر الحشيش مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية.



تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع وحدة مباحث ايتاي البارود من ضبط 3 أشخاص مقيمين بناحية محافظة القاهرة، أثناء تواجدهم علي الطريق الزراعي بايتاي البارود وبحوزتهم 126 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد ، 3 عاطلين، يترددون على دائرة مركز شرطة ايتاى البارود يقومون بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذاين من دائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب استئذان المستشار كريم الغزيرى وكيل النائب العام بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود تم استهداف المتهمين ، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود ، بالطريق الزراعى وبحوزتهم 126 طربه لمخدر الحشيش وعدد 3 هواتف محموله ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الإتجار ، والهواتف المحمولة بغرض الاتصال بعملائهم ، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.