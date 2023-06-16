بوتين: إستراتيجيتا الاقتصادية جيدة ونتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي وذلك بفضل استراتيجيتنا الاقتصادية".

وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن "شحنات المجمع الصناعي الزراعي الروسي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد أكثر من 41 مليار دولار، وكانت روسيا رائدة في صادرات الحبوب لمدة عشر سنوات.

وأردف قائلًلا: "أود أن أشير إلى أن المعروض من مجمع الصناعات الزراعية، الذي تحدثت عنه في البداية، قد وصل إلى مستوى مرتفع جديد - وهو أكثر من 41 مليار دولار". لمدة عشر سنوات حتى الآن، كانت روسيا في القمة خمس دول مصدرة للحبوب. منذ عام 2016، أصبحت أكبر مورد للقمح في العالم، رقم واحد في الأسواق العالمية".

وأشار بوتين إلى أن هناك سببًا للاعتقاد بأن الشركات الروسية ستتخذ هذا العام خطوة أخرى إلى الأمام و"تحديث السجل لتصدير هذا المحصول".