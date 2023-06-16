غدا.. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية يزور مصر

يبدأ الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل غدا السبت زيارة إلى القاهرة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت سفارة وفد الاتحاد الأوروبي بمصر - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن بوريل سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسئولين المصريين ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تعد فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية من بينها الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.