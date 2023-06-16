بالفيديو.. أمير كرارة يشارك جمهوره الإعلان الرسمى لـ"البعبع"

نشر الفنان أمير كرارة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الإعلان الرسمى لفيلم "البعبع"، الذى سيتم طرحه بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى .

https://www.instagram.com/reel/CtjV415IK4u/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ظهر من خلال الإعلان الرسمى للفيلم مجموعة من مشاهد الأكشن والكوميديا والمواقف الطريفة، وظهر كرارة بدور بلطجى ومجرم وفى مطاردات مستمرة مع بطلة الفيلم ياسمين صبرى.

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبه صيدلانيه وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى تصاعد تشويقى.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "سوق الكانتو" فى الموسم الرمضانى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، محمود البزاوى، تأليف هانى سرحان والإخراج حسين المنباوى .