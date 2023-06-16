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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: التغييرات الجارية في العالم عميقة وجذرية ولا رجعة فيها

بوتين
بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التغيرات التي يشهدها كل أنحاء العالم وكافة القطاعات الأساسية، عميقة وجذرية ولا رجعة فيها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.

وشدد بوتين على أن "النظام القبيح للاستعمار الجديد في جوهره قد زال وجوده، ونظام العالم متعدد الأقطاب يتعزز"، معتبرا ذلك "عملية حتمية".

وقال: "لدى روسيا بعض الأعداء إلى جانب الأصدقاء. وهؤلاء تعودوا على الهيمنة والاستغلال، ولا يرغبون في أن تكون لدى الدول الأخرى أنظمة بنكية ولا يرغبون بأي منافسة، ويكبحون مراكز التنمية والتطور".

وأكد بوتين أن روسيا "كانت وستبقى لاعبا على الساحة الدولية"، وأشار إلى أن موسكو ستساعد في البرامج الغذائية للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر.

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