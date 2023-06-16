خلال مؤتمر بروكسل.. المجتمع الدولي يتعهد بتقديم 5.6 مليار يورو لدعم الشعب السوري‎

الجمعة 16/يونيو/2023 - 04:33 م

تعهد المشاركون في مؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي اختتم فعالياته اليوم /الجمعة/، بتقديم 5.6 مليار يورو لعامي (2023 و2024)؛ لدعم الشعب السوري‎.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن التمويل الذي تم التعهد به سيدعم الأشخاص داخل سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين.. في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح بقيمة 3.8 مليار يورو، منها 2.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ 1.7 مليار يورو.

وذكر البيان "أنه منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو لدعم السوريين في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن 4 مليارات يورو في شكل قروض؛ ليصل إجمالي المنح والقروض إلى 9.6 مليار يورو".

كما نشر الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة '' الذي عقد في 10 مايو 2022، بالإضافة إلى تقرير حول استطلاع للرأي جرى عبر الإنترنت حول المشاورات مع المجتمع المدني في الفترة التي سبقت مؤتمر هذا العام.