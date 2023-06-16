الاتحاد الأوروبي يشيد بالمشروعات العامة في المنيا للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قيام وفد برئاسة السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيارة لمحافظة المنيا حيث كان في استقبالهم أسامة القاضي محافظ المنيا، وتفقد الوفد عددا من المشروعات التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الزيارة تضمنت تفقد مركز الشباب والوحدة الصحية بجبل الطير بمركز سمالوط، ضمن المشروعات التي نفذها الجهاز بالمحافظة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتي تتنوع ما بين مد خطوط مياه جديدة بطول 30.5 كيلو متر، صيانة وترميم 12 مدرسة، وثلاثة مراكز للشباب، وخمس وحدات صحية، و11 وحدة بيطرية، ورصف طرق بطول 5.4 كم، ما أتاح 80.4 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بالمحافظة لما لها من مردود إيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق.

ويقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون والتنسيق مع محافظة المنيا بتنفيذ هذه المشروعات لتحسين الظروف المعيشية للأهالي في مركز سمالوط وتطوير خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية وتوفير يوميات تشغيل للشباب في هذه المناطق، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تمكنهم من الحصول على فرص تشغيل أفضل.

ويأتي التعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز ومن أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية في مصر، لتحسين جودة الحياة ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية.

ونجح الجهاز في ضخ تمويل قدره 80.5 مليون جنيه بمحافظة المنيا، ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حققت ما يزيد على نصف مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، كما تم تدريب 1424 شابا وفتاة على المهارات الحياتية و1277 شابا وفتاة على تدريبات فنية بمختلف المجالات و1382 شابا وفتاة على ريادة الأعمال وتم تشغيل 824 شابا وفتاه تشغيلا ذاتيا.