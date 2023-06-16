الزمالك يستقر على عودة الثنائي المعار

اجتمع مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية بالثنائي محمود علاء ويوسف أوباما وذلك لبحث عودتهما للفريق عقب نهاية الموسم الجاري .

انتهت إعارة أوباما مع الزمالك بعد تجربة بالسعودية، بينما تنتهي إعارة محمود علاء مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي وسيعود للفريق .

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.