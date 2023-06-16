جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أدّى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث استقبلت جميع إدارات المسجد الحرام وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، من خلال تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لتسهيل دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، وامتلأت أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام بالمصلين.

وقامت الرئاسة بتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير عربات (القولف) الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة.

كما جنّدت الرئاسة فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية الكفاءات والخبرات لتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبّرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، إضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبّرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقتٍ كافٍ، وتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، حيث يجري تغطية أعمال الصيانة كافة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام، وأنظمة الطاقة غير المنقطعة و(2353) حساسًا وكاسرًا لأنظمة إنذار الحريق، والتأكّد من نوعية عمل جميع وحدات التكييف (AHU) وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات لتأكد من كفاءة التبريد ومدى التناسب مع درجات الحرارة الخارجية.