"الشئون الإسلامية" السعودية توزع أكثر من 200 ألف مطوية دعوية للحجاج

الجمعة 16/يونيو/2023 - 04:25 م

وزعت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 213 ألفا و558 مطوية دعوية على حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منذ بدء وصول الحجاج وحتى مساء يوم أمس الخميس، تتضمن كتيبات لتعليم الحجاج مناسك الحج والعمرة، إلى جانب الكروت الدعوية التي تحمل باركود لتحميل الكتب العلمية الإلكترونية من خلال الجوالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المطبوعات التي توزعها الوزارة تتضمن كروت الإرشاد المكاني الإلكتروني الذكي الذي يحمل الرقم المجاني للمكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى ذلك بيانات تخصيص الوزارة الهاتف المجاني للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.