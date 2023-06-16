رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يدرس الترشح لمنصب عمدة لندن

يدرس بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الترشح مستقلا لمنصب عمدة العاصمة البريطانية لندن بعد استقالته من البرلمان وسقوطه الدراماتيكي في حزب المحافظين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويدرس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق خطوته التالية، بعد أن توصل تحقيق أجرته لجنة برلمانية إلى أنه ضلل البرلمان عمدا عدة مرات في تصريحاته بشأن حفلات "بارتي جيت" التي انتهكت قواعد فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن جونسون يمكن أن يسعى لاستعادة وظيفته القديمة من خلال الترشح كمرشح مستقل لهزيمة عمدة حزب العمال صادق خان.

وقال جوتو هاري، الذي عمل كمساعد رئيسي لجونسون في آخر فترة له كرئيس لبلدية لندن، في تصريحات لصحيفة الإندبندنت: "إن هذه ستكون فكرة عظيمة".