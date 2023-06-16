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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروعا لتوزيع 60 ألف سلة غذائية في السودان

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التدشين حضره كل من نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف ومن الجانب السوداني معالي وزير التنمية الاتحادي أحمد آدم بخيت، ووالي البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد، ومستشار وزير التنمية الاجتماعية بالسودان الدكتور أحمد قلم، وممثلي المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 60.000 سلة غذائية يستفيد منها حوالي نصف مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر وكسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

السعودية دعم الأمن الغذائي مركز الملك سلمان للإغاثة