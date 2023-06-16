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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بحضور رئيس مجلس الشيوخ.. كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم مؤتمر حول التحول الرقمي

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
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تنظم كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "الجوانب القانونية للتحول الرقمي_ الفرص والتحديات"، وذلك على مدار يومي 17 و18 يونيو الجاري، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل مساعد وزير العدل  لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والدكتور وائل قرطام مدير مركز التسويق والبحوث المتقدمة بالجامعة.

تتنوع موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة،  فيضم المحــور الأول الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، ويشمل المحــور الثاني التنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا، ويتطرق المحـــور الثالث للحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي، ويشمل المحـــور الرابع الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

الاتصالات وتكنولوجيا البريطاني التحول الرقمي التعليم العالي الجامعة البريطانية