الرئيس الجزائري يصل إلى سان بطرسبورج للمشاركة في أعمال اختتام المنتدى الاقتصادي الدولي

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم /الجمعة/ إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، قادما من موسكو، للمشاركة برفقة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال اختتام المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تجري أعماله بهذه المدينة.

وبحث المشاركون في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يعتبر منصة لتبادل الآراء والخبرات بين السياسيين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، تطوير آليات التنمية الاقتصادية، وتطوير تعاون روسيا مع البلدان الصديقة معها.

وناقشت فعاليات المنتدى دور مؤسسات التقليدية للنظام المالي الدولي في حل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، إضافة لدور منظمات دولية أخرى منها منظمة شنغهاي للتعاون في التأسيس لنظام اقتصادي جديد يضمن المساواة بين جميع الدول.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة الختامية للمنتدى؛ تتضمن رؤية روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية ورؤية الكرملين لملف المنطقة الآمنة على حدود روسيا ومصير صفقات الحبوب بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون بين أطراف المجتمع الدولي.

كان الرئيس الجزائري تبون قد شرع، منذ الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.