كسرت الدنيا.. هاني محروس يحتفل بنجاح أغنية "سطلانة"

احتفل المنتج هاني محروس، بنجاح أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه أعرب المنتج هاني محروس، عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية علي مستوي الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل أفريقيا.

وكتب محروس، من خلال حسابه على فيس بوك: “ألف حمد وشكر ليك يارب، عمرك ماخذلتني دايما مغرقني في نعمتك كان نفسي الاغنية دي تنجح وكرمتني، أحلى كرم الأغنية كسرت الدنيا #اوووه_سطلانة_اوووه_سطلانة”.

أغنية “سطلانة” غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.

تقول كلمات أغنية سطلانة: “يا دكتور شوفلي تصريفة، أبوس إيديك اكتبلي روشته، ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة، نفسي أقطعها نفسي أقلعها، زي ما بقلع الجاكتة، ده الناس وحشة وحشة، وجيت أبيع حب ماحدش نفعني، قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني”.

https://www.youtube.com/watch?v=j3cSnp9-LaI