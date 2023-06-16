وزيرا خارجية الإمارات وتايلاند يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند دون برامودويناي، العلاقات الثنائية وسبل استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - جهود البلدين للتواصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أعقاب التوقيع على البيان المشترك في شهر مايو الماضي للإعلان عن إطلاق محادثات بين الجانبين في هذا الشأن.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة ومتطورة مع تايلاند، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين لديهما الإرادة المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنمية تعاونهما المشترك وتأسيس شراكة شاملة تدعم جهودهما التنموية وتطلعاتهما لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما على الصعيد الاقتصادي وقد تم في هذا الصدد إطلاق العديد من المبادرات ومنها أول مجلس أعمال إماراتي تايلاندي في فبراير 2023.