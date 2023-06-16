وزير المالية الروسي: اقتصادات "بريكس" تجاوزت اقتصادات دول مجموعة السبع

الجمعة 16/يونيو/2023 - 04:13 م

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن اقتصادات دول مجموعة "بريكس" قد تجاوزت من حيث معادلة القوة الشرائية اقتصادات دول مجموعة السبع.

وأضاف الوزير - في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - "أن روسيا تطلق في الوقت الحالي، الروبل الرقمي الخاص بها، والذي لن يخضع لأي قيود، مشيرا إلى أن العديد من الدول لم تعد تثق في الحسابات بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية، لقد بدأت بالفعل عملية تحويل وتعويض الدولار بقطع حسابية أخرى أكثر موثوقية".

وتابع سيلوانوف أن عام 2022 كان الأول للتحول الصعب للاقتصاد، لكن روسيا نجحت في اجتيازه بشكل لائق فعلا، حيث وجدت روسيا أسواقا جديدة لمنتجاتها، وأعادت تشكيل خطوط سير الاستيراد، وزادت من إنتاج المؤسسات الوطنية، مشددا على أن نتيجة تراجع العولمة كانت بالنسبة للغرب تزايد التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وموارد الطاقة، وانخفاض القدرة التنافسية.

وأكد أن الاقتصاد الروسي دخل في مسار إيجابي، منوها بأن الحظر الكامل على تصدير البضائع إلى روسيا سيكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمثابة إطلاق رصاصة على الساق.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل، حيث يعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وبريكس هو مختصر للحروف الأولى (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.. أما مجموعة الدول الصناعية السبع، هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.