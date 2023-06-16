جامعة القناة تقتنص 3 ميداليات ذهبية ببطولة كأس أوروبا المفتوحة للقوة البدنية

اقتنص طلاب جامعة قناة السويس ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة كأس أوروبا المفتوحة للقوة البدنية، التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 10 إلى 11 يونيو 2023.

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن اللاعب محمد ماهر محمد إسماعيل الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية توج بميداليتين ذهبيتين (رجال- شباب)، كما استطاعت اللاعبة خلود إبراهيم عبد الحميد الصغير الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة حصد الميدالية الذهبية في القوة البدنية ميزان 52 ك.

وهنأ "مندور" طلابه بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يضاف إلى سجل طلاب القناة الحافل بالميداليات الدولية ، متمنيًا للجامعة وأبطالها مزيداً من البطولات .

أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب محمد ماهر حصل على ذهبية فى القوة الكاملة Full Power Classic Raw، وحطم رقم العالم في الديدلفت كبار، و ميدالية ذهبية أخرى في Deadlift Raw، وحطم رقم العالم ميزان 75 ك.

كما حرص الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية على تقديم التهنئة للطلاب الفائزين .