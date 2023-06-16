المفوضية الأوروبية تصرف منحة بقيمة 20.2 مليون يورو إلى لوكسمبورج لتحقيق إصلاحات

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 20.2 مليون يورو إلى لوكسمبرج على شكل منح لاستيفاء الأخيرة بالمراحل والأهداف الـ 26 المتعلقة بالشريحة الأولى للحصول على المنحة.

وأشار بيان على موقع المفوضية اليوم الجمعة إلى أن الإصلاحات شملت قطاع الإسكان الذي يهدف إلى زيادة المعروض من المساكن المؤجرة بأسعار معقولة التي تقدمها البلديات، فضلًا عن رقمنة القطاع العام وتعزيز مهارات القوى العاملة.

وتستند المدفوعات في "إطار مرفق التعافي والمرونة" إلى الأداء وتعتمد على الدولة العضو المعنية التي تنفذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود.

وفي 28 ديسمبر 2022، قدمت لوكسمبورج إلى المفوضية طلبًا أوليًا لدفع 20.2 مليون يورو بموجب "النظام المالي والقواعد المالية"، والذي بموجبه يجب على الدولة العضو تنفيذ 24 مرحلة وهدفين.. وفي 28 أبريل 2023، اعتمدت المفوضية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب السداد المقدم من لوكسمبورج، ومهد الرأي الإيجابي للجنة الاقتصادية والمالية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن طلب الدفع الطريق أمام اعتماد المفوضية لقرار نهائي بشأن صرف الأموال.

وسيتم تمويل خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في لوكسمبورج بمنح تبلغ 82.7 مليون يورو، وتلقت لوكسمبورج بالفعل تمويلًا مسبقًا بقيمة 12.1 مليون يورو في 3 أغسطس 2021.