فيديو.. والد نيرة: كان يجب تصوير لحظة دخول القاتل غرفة الإعدام

أسدل الستار على الجريمة الأبشع خلال عام 2022، وتم القصاص لـ نيرة أشرف طالبة المنصورة، حيث تم تنفيذ إعدام محمد عادل يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يونيو، وتم تسليم جثة إلى أهله ودفنه، وذلك بعد أن أقدم المتهم على قتل زميلته نيرة أشرف ذبحًا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

إعدام محمد عادل

وأعرب والد نيرة أشرف عن بالغ سعادته بتنفيذ حكم إعدام محمد عادل، خلال لقاء تليفزيوني لـ قناة «المشهد»، موجهًا رسالة إلى ابنته «شهيدة الغدر» وهي في قبرها بأن تطمئن وتفرح بعد تنفيذ حكم الإعدام على قاتلها.

وقال والد نيرة أشرف، إن تنفيذ حكم إعدام محمد عادل كان صارمًا لكن كان ينقصه شيء واحد فقط وهو تصوير لحظة دخوله إلى غرفة الإعدام ونشرها حتي يكون هناك رادع قوي لكل من تسول له نفسه في الإقبال على ارتكاب أية جريمة.

وأثنى والد طالبة المنصورة على القضاء المصري الشامخ، موجهًا لهم الشكر والتحية، على ما قدمه تجاه قضية ابنته التي شغلت بال عموم المصريين خلال الفترة الماضية وتعاطف معها الكثيرون في ربوع الدولة.

نيرة أشرف

وأضاف أشرف غريب، أنه كان على يقين تام بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم نظرا لأن القضية كان مكتملة الأركان والمسألة كانت مجرد وقت ليس أكثر.

وانتقد والد الطالبة نيّرة أشرف الأشخاص الذين أعلنوا تعاطفهم مع المتهم محمد عادل وكانوا ينادون بعدم تنفيذ حكم الإعدام عليه والاكتفاء بمعاقبته فقط، حيث وجه «والد نيرة أشرف» لهؤلاء الأشخاص سؤالًا واحدًا، «ماذا لو كانت نيّرة ابنتك أو أختك أو زوجتك، هل كنت ستقبل عليها هذه الجريمة الشنعاء؟».