إنبى يتعاقد مع نادين الدولتلي وهنا إبراهيم للانضمام إلى سيدات تنس الطاولة

تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى مع اللاعبة الدولية نادين الدولتلى لاعبة النادى الأهلى السابقة واللاعبة هنا إبراهيم لاعبة نادى الإسماعيلي السابقة ، وذلك للانضمام إلى صفوف فريق السيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع التعاقد بحضور أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة وأيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالإضافة لمدربى فريق السيدات أسامة محروس وكريم علاء .

وأشاد أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادى بقدرات الثنائي الجديد ، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة .

يذكر أن اللاعبة نادين الدولتلي من مواليد 1993 ، حيث مثلت مصر في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأوليمبية بالإضافة للمشاركة فى كافة البطولات الدولية والعربية والأفريقية .

فيما تعتبر اللاعبة هنا إبراهيم ذات الــ 19 عاماً والمصنفة رقم 5 فى مصر ، من اللاعبات التى لها باع طويل فى مختلف البطولات المحلية والدولية ، حيث شاركت فى عدد كبير من البطولات وسط تألق واضح لموهبتها المميزة .