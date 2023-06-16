"خلل بمحطة اللاسلكي".. سبب توقف رحلات البالون بالأقصر لأجل غير مسمى

توقفت رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، لأجل غير مسمى، وذلك بناءًا على قرار من سلطة الطيران المدني لأسباب فنية، تخص المحطة اللاسلكية وأجهزة التواصل ببرج المراقبة الجوى بمطار الأقصر.

وكان اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، قد أعلن إيقاف الرحلات بدءًا من اليوم الجمعة، لأجل غير مسمى، حيث أعلن الملاح عمرو عاطف مدير مطار البالون الطائر بالأقصر، أن القرار جاء لأسباب فنية تخص خلل بالمحطة اللاسلكية، وأجهزة التواصل ببرج المراقبة الجوى بمطار الأقصر، حيث تم وقف طيران البالون الطائر بالأقصر لحين إصلاح وإزالة العطل الفني، حفاظا على سلامة الملاحة الجوية والركاب.

وأوضح مصدر بمطار البالون غرب محافظة الأقصر، أن شركات البالون الطائر استقبلت قرارًا من سلطة الطيران المدني، بوقف الرحلات بأرض مطار البالون، نظرا لعدم توافر عناصر السلامة الجوية، لافتًا إلى أن تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر يرجع لعدم وجود محطة لاسلكي أو أجهزة تحقيق اتصال لاسلكي صالحة فنيًا لتحقيق اتصال وتتبع البالونات في أثناء الطيران.

وأضاف المصدر، أن هذا هو اليوم الثالث لإلغاء رحلات البالون الطائر ، حيث كان قرار إيقاف الرحلات طوال اليومين الماضيين، يرجع إلى سوء الأحوال الجوية من شدة الرياح واتجاهها ناحية الشرق بالإضافة لوجود بعض الغبار والأتربة العالقة بالجو.

وتولي سلطات مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر، أهمية قصوى للسلامة والأمان لرحلات البالون الطائر وتضع قواعد صارمة لتأمين الرحلات وانطلاقها وسلامة الركاب بها، حفاظا على تلك السياحة الأخذة في التزايد بشكل كبير في الأقصر.