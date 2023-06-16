ضبط طن ونصف مصاصات أطفال مجهولة المصدر بأحد المصانع بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن ومفتشي الإدارة حملة للمرور علي الأنشطة التجارية والتموينيه بدائرة الإدارة وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.

تم تحرير المحضر رقم ٤٧٢٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٧٥ شيكاره معبأ بها مصاصات اطفال بكل شيكاره ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو مصاصات مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

كنا تم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار.

والمحضر رقم ٥٧٣١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الاغذيه،

والمحضر رقم ٥٧٣٢ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.