«الصحة»: الكشف على 905 مواطنين فى قافلة طبية بقفط ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين ابنود التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الوزارة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٥ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٩٣ حالة طب أطفال، ٢٤٤ حالة طب وجراحة العيون، ٢١٨ امراض باطنة، ٦١ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٦ حالة جراحة عامة، ٤٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٧٢ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٧ مواطنا.

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