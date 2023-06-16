وكيل صلاح يرد على أنباء اجتماع الفرعون مع الخليفي وانتقاله لـ«سان جيرمان»

رد رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على أنباء اجتماع الفرعون مع ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان، وبالتالي انتقاله إلى النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، بأن ناصر الخليفي اجتمع مع محمد صلاح، على هامش تواجدهما في المغرب؛ وذلك من أجل بحث إمكانية ضم هداف الريدز للنادي الباريسي لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، الذي أعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتواجد صلاح في المغرب رفقة المنتخب الوطني، لخوض مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 أمام غينيا، والتي شهدت فوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، والتأهل لنهائيات «كان» 2023 بكوت ديفوار.

وكان الخليفي يتواجد في المغرب؛ لحضور المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والتي شهدت تتويج المارد الأحمر باللقب الحادي عشر في تاريخه.

وجاء رد رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع الخليفي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا لم يلتق صلاح به، هذه هي القصة القصيرة»، وذلك ردًا على تغريدة لأحد الحسابات الإخبارية الفرنسية تداولت هذه الأنباء.

ويمتد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف عام 2025، وارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو بالانضمام إلى الهلال السعودي بعرض مغري بعد فشل الزعيم في التعاقد مع ميسي في الميركاتو الصيفي الجاري.