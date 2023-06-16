«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ820 حاجا.. و275 ندوة للوقاية من النزلات المعوية والأمراض المعدية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ820 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 489 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و331 حالة في فنادق مكة المنورة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 16 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا حالة واحدة ما زالت محتجزة في مستشفى المدينة المنورة، مؤكدًا المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض معدية بلغ 11 حالة، بالإضافة إلى 11 حالة إصابة بأمراض تنفسية، بينهم حالتين تم تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف «حساني» أن فرق البعثة قدمت 275 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 8727 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

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